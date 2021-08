General Santos Cruz acusa Bolsonaro de criar confusão e diz que Forças Armadas não vão apoiá-lo

Para o ex-ministro da Secretaria de Governo, confusão que Bolsonaro está criando com o sistema de votação é deliberada para provocar convulsão social e intervenção das Forças Armadas edit

247 - O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, afirma que Jair Bolsonaro está criando deliberadamente confusão sobre o sistema de votação.

Em entrevista à jornalista Míriam Leitão na Globonews, que irá ao ar nesta terça-feira (3), o general Santos Cruz afirmou que o plano de Bolsonaro pode ser gerar convulsão social para provocar uma intervenção das Forças Armadas, mas que estas não irão seguir o plano.

Segundo a jornalista, Santos Cruz criticou comandantes, mas poupou o do Exército. E também fez críticas ao ministro da Defesa, general Braga Neto.

Santos Cruz admitiu que está conversando com alguns partidos para se candidatar nas eleições de 2022. Ele afirma que entrou no debate porque Bolsonaro está criando uma anarquia no país.

O general pretende defender as Forças Armadas, que segundo ele estão sofrendo muito desgaste por conta da politização neste governo.

