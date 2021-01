General Santos Cruz critica 'vulgaridade' e 'populismo barato' de Bolsonaro no ataque à imprensa

"Vergonha. Vulgaridade. Sem noção institucional e do cargo", afirmou o ex-ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz. "Populismo barato", disse ele ao comentar os ataques de Jair Bolsonaro à imprensa por causa do escândalo do leito condensado edit

247 - O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, criticou Jair Bolsonaro por ter xingado a imprensa, após a cobertura do escândalo dos alimentos.

"VERGONHA. Vulgaridade. Sem noção institucional e do cargo. Falta de respeito com a população e o país que representa. Nada a ver com a necessidade de medidas de apoio às empresas, pessoas e reação a comentários. Populismo barato. Não é exemplo nem caminho para solução", disse o militar no Twitter.

Foram gastos foram R$ 15,6 milhões apenas em Leite Condensado em 2020, R$ 6,6 milhões com bombom, R$ 2 milhões com chiclete e R$ 1 milhão em alfafa.

Nessa quarta-feira (27), Bolsonaro demonstrou revolta ao comentar o assunto em reunião com ministros e apoiadores do governo. "Vai pra puta que o pariu, rapaz. Imprensa de merda", disse.

VERGONHA. Vulgaridade. Sem noção institucional e do cargo. Falta de respeito com a população e o país que representa. Nada a ver com a necessidade de medidas de apoio às empresas, pessoas e reacão a comentários. Populismo barato. Não é exemplo nem caminho para solução. pic.twitter.com/pgbS8HTpQt January 28, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais