General Santos Cruz processa Olavo de Carvalho que o chamou de “bosta engomada”

Luísa Fragão, Revista Fórum - Ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz está processando o guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, assim como dois apoiadores do ex-capitão por ofensas nas redes sociais.

Os processos foram abertos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e, neles, o ex-ministro pede indenização de R$ 140 mil pelos ataques. Consta no processo que Olavo de Carvalho, por exemplo, chamou o militar de “bosta engomada”, “bandidinho” e “gente sem caráter”.

“O Santos Cruz é a última esperança que os petistas têm de continuar mamando dinheiro do governo”, escreveu o astrólogo no Twitter.

Os bolsonaristas Maria Tereza Zappi e Manoel Magalhães dos Santo Gontijo também são processados pelo general. Eles publicaram nas redes imagens manipuladas de Santos Cruz em posição sexual com o bilionário George Soros.

