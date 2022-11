General Villas Bôas insufla atos golpistas e diz que população pede "socorro às Forças Armadas"

Apoie o 247

247 - O general Villas Bôas, ex-assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Bolsonaro, publicou um texto em suas redes sociais neste 15 de novembro em que defende os atos golpistas realizados por bolsonaristas que não se conformam com o resultado das urnas e pedem a intervenção das Forças Armadas.

O general diz que os atos "são significativos" e que a população pede "socorro às Forças Armadas" diante do que classifica como "atendados à democracia", sem especificar quais seriam esses atos.

"As duas semanas que se encerram foram marcadas por eventos significativos. A população segue aglomerada junto às portas dos quartéis pedindo socorro às Forças Armadas. Com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde amarelo que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atendados à democracia, à independência dos poderes, ameaças à liberdade e as dúvidas sobre o processo eleitoral", escreve o general.

Segundo ele, a mídia ignora o que chama de "movimentação de milhões de pessoas".

O general Villas Bôas se notabilizou no passado ao pressionar o Supremo Tribunal Federal para que o Luiz Inácio Lula da Silva fosse preso, o que permitiu a vitória de Jair Bolsonaro em 2018.

