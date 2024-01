'Gênios brasileiros devem ser valorizados no país', afirma Lula

Presidente lançou a pedra fundamental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu impulsionar o processo de "revolução" na educação brasileira ao discursar na cerimônia de assinatura do decreto que cria o campus avançado do ITA em Fortaleza (CE), nesta sexta-feira (19).

O objetivo da expansão do ITA, explicou o presidente, é evitar 'que os gênios brasileiros saíam do país. Eles devem ser consagrados dentro do Brasil', afirmou.

Um dos compromissos assumidos por Lula durante seu discurso foi o de criar 'mais 100 institutos federais', posicionando o Brasil como uma potência na geração do conhecimento em nível global.

Lula também voltou a fazer críticas às elites econômicas do Brasil, que, segundo ele, sempre preferiram a educação no exterior porque não acreditavam no potencial do próprio país. 'Esse país só é pobre porque só foi governado por gente que pensava pequeno', afirmou.

O presidente também sinalizou que o salário dos professores deve aumentar, e afirmou que a ideia de trazer o ITA para o Ceará foi do ministro da Defesa, José Múcio.

Anteriormente no evento, o ministro Múcio elogiou os investimentos em educação no Ceará e no Nordeste mais amplamente. Eles corrigem disparidades históricas e poscionam a região e o país de forma soberana, afirmou.

O comandante da Força Aérea Brasileira, Marcelo Damasceno, falou em elevar a ciência e tecnologia do país 'ao mais alto nível', e agradeceu ao apoio do presidente Lula pela 'notável' contribuição para a realização do ITA em Fortaleza.

A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, afirmou que o ITA em Fortaleza é prova de que o Nordeste voltou a ser protagonista no plano nacional. E que o instituto está alinhado com o plano de desenvolvimento abrangente do governo do presidente Lula.

O ministro da Educação, Camilo Santana, saudou o papel do ministro Múcio em trazer o ITA para o Ceará. Ele também exaltou os diversos programas do governo do presidente Lula em prol do fortalecimento da educação. Emocionado, destacou a importância para o Ceará da instalação de uma unidade do ITA.

O último discurso antes do presidente Lula falar foi o do governador Elmano de Freitas. O chefe do Executivo estadual destacou o sentimento de orgulho pela fundação do ITA em Fortaleza. Também expressou ao presidente Lula gratidão pela expansão da educação no Ceará durante os governos do PT. Falou em somar esforços com o setor privado e o setor produtivo para desenvolver pesquisas, e afirmou que do ITA do Ceará sairão muitas empresas. Também prometeu um programa para selecionar os jovens das escolas públicas para ingressarem no ITA.

