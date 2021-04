'Genocida e misógino!', diz Manuela D'Ávila após declaração de Bolsonaro sobre disparidade salarial entre homens e mulheres

“Bolsonaro disse que pode se tornar “quase impossível” para as mulheres arranjarem emprego, caso ele sancione um PL que amplia a multa contra empresas que praticam discriminação salarial contra as trabalhadoras. Genocida e misógino", postou a ex-deputada Manuela D'Ávila no Twitter edit

247 - A ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB) usou as redes sociais para afirmar que Jair Bolsonaro usou de misoginia ao afirmar ser “quase impossível” que as mulheres consigam uma vaga no mercado de trabalho, caso ele sancione um Projeto de Lei que amplia a multa trabalhista aplicada contra empregadores que praticam a discriminação salarial entre homens e mulheres com a mesma função. “Genocida e misógino!”, postou Manuela no Twitter.

Confira a postagem de Manuela D’Ávila sobre o assunto.

Bolsonaro disse que pode se tornar “quase impossível” para as mulheres arranjarem emprego, caso ele sancione um PL que amplia a multa contra empresas que praticam discriminação salarial contra as trabalhadoras. Genocida e misógino! — Manuela (@ManuelaDavila) April 23, 2021

