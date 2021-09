Genoino: ou tiramos Bolsonaro ou ele mata as liberdades democráticas

“A permanência dele na Presidência da República é um risco para as liberdades, para os direitos e para o povo brasileiro”, disse o ex-deputado federal e ex-presidente do PT à TV 247. Assista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente do PT José Genoino, em entrevista à TV 247, defendeu que o impeachment de Jair Bolsonaro seja a prioridade máxima da oposição.

Genoino disse não ser possível esperar até a próxima eleição para tirar Bolsonaro do poder e alertou para o risco que o atual chefe do governo federal representa para a democracia. “Nós não podemos menosprezá-lo. Ele quer virar o jogo para não ter eleição. Primeiro temos que garantir a saída dele. A permanência dele na Presidência da República é um risco para as liberdades, para os direitos e para o povo brasileiro. Não dá para a gente ficar esperando ele sangrar até 2022. Isso é uma tática equivocada. ‘Ganhar parado’ não existe”.

“O 7 de setembro revelou uma coisa: ou tira ele, ou ele vai matar, sacrificar as liberdades políticas. Estamos diante de uma encruzilhada. Não adianta meio termo, um pé lá e outro aqui, não adianta fazer de conta que não há uma crise institucional profunda”, afirmou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE