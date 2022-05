"Gente, eu não prendo ninguém, não faço condução coercitiva", ironiza empresária que moveu ação contra Moro

Roberta Luchsinger, que apresentou notícia-crime por suposta fraude na mudança do domicílio eleitoral do ex-juiz suspeito, ironizou a atuação de Sergio Moro à frente da Lava Jato edit

Apoie o 247

ICL

247 - A empresária Roberta Luchsinger, que apresentou uma notícia-crime contra o ex-juiz Sergio Moro e sua esposa, Rosângela, por suposta fraude na mudança do domicílio eleitoral, usou as redes sociais para ironizar as declarações do ex-juiz - considerado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Lava Jato - de que é alvo de uma “perseguição”.

“O Sérgio Moro está se dizendo perseguido por causa da denúncia que fiz ao Ministério Público. O promotor acha que eu tenho razão e que o paranaense Moro pode ter fraudado seu domicílio eleitoral em SP. Gente, eu não prendo ninguém, não faço condução coercitiva, busca e apreensão”, postou Roberta no Twitter.

A postagem faz referência a atuação de Moro quando juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. À frente do cargo, ele determinou mandados de busca e apreensão, além de ter determinado a condução coercitiva do ex-presidente e condenado o ex-presidente Lula com o objetivo de tirá-lo da disputa eleitoral de 2018. Em abril deste ano, o Comitê de Direitos Humanos da ONU confirmou que Lula foi vítima de perseguição pela Lava Jato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a postagem de Roberta Luchsinger.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não me mede pela sua régua não Sérgio Moro ! pic.twitter.com/PLdQcmvo5L CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE