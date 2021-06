Geração de 68 sai às ruas neste sábado para celebrar a Passeata dos Cem Mil

Movimento vai reunir nas ruas de sete capitais do Brasil, artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira pelo Fora Bolsonaro, por auxílio emergencial de R$600, pela democracia, ditadura nunca mais e basta de genocídio edit

247 - O movimento Geração 68 Sempre na Luta realiza neste sábado (26) atos políticos-simbólicos em sete capitais do Brasil para celebrar os 53 anos da Passeata dos Cem Mil, movimento de manifestação popular contra a ditadura militar brasileira, organizado pelo movimento estudantil, que ocorreu em 26 de junho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira.

Nos atos de sábado os manifestantes irão pedir o Fora Bolsonaro, basta de genocídio, auxílio emergencial de R$600, pela democracia, ditadura nunca mais e basta de genocídio, em face das constante ameaças autoritárias vindas do governo federal, gritaremos.

História

A Passeata dos Cem Mil ficou marcada na história porque, além dos estudantes, também artistas, intelectuais, políticos e outros segmentos da sociedade civil brasileira juntaram-se à passeata, tornando-a uma das maiores e mais expressivas manifestações populares da história republicana brasileira.

Depois do evento, o então presidente Costa e Silva marcou uma reunião com líderes da sociedade civil - entre eles os universitários Franklin Martins e José Dirceu, ocasião em que lhe foi pedida a libertação de estudantes presos, o fim da censura e a restauração das liberdades democráticas. Nenhuma dessas reivindicações foi aceita. O resultado foi a realização de outra passeata, que reuniu cerca de 50 mil pessoas.

Confira a agenda de atos:

São Paulo - 17h - na Maria Antônia, em frente ao Mackenzie

Rio de Janeiro - 10h - Cinelândia

Fortaleza - 10h - Praça do Ferreira - Centro

Goiânia - 10h - Catedral Metropolitana

Recife - 10h - Monumento Tortura Nunca Mais

Belo Horizonte - 10h - Memorial dos Direitos Humanos

Porto Alegre - 10h - Monumento ao Expedicionário

