Giannetti: se chegarmos a Lula e Bolsonaro, a opção ética é Lula

Economista Eduardo Giannetti da Fonseca disse preferir terceira via, mas apontou voto em Lula em eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro

247 – O economista Eduardo Giannetti da Fonseca defendeu o voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso o oponente seja Jair Bolsonaro. "O que eu gostaria de ver é uma pesquisa sobre a possibilidade de repetição do cenário de 2018, Bolsonaro versus PT, em 2022. Agora, eticamente, se chegarmos a Lula e Bolsonaro, não há a menor dúvida de que a opção será Lula. Mas se a lógica dá o mapa das possibilidades e a ética é a bússola, a política mostra o caminho, mas o cenário ainda é fluido. Se houver um grande número de candidatos, dificilmente outro candidato que não Lula e Bolsonaro chegará ao segundo turno porque os dois têm um eleitorado fiel. Para quem quer evitar a polarização entre os dois, não é interessante a pulverização de muitas candidaturas", disse ele, em entrevista a Célia de Gouvêa Franco, no Valor Econômico.

