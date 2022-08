Gilberto Carvalho: eleição não está ganha; estamos bem, mas precisamos lutar

Integrante da campanha do ex-presidente Lula (PT), Carvalho lembrou a época mais forte do golpe: "vocês sem poder usar camisa vermelha, éramos xingados e desprezados" edit

247 - O ex-ministro Gilberto Carvalho, que foi integrado recentemente à campanha do ex-presidente Lula (PT), afirmou que, apesar das pesquisas indicando vitória petista no primeiro turno, alertou que a eleição não está ganha, pediu empenho do pessoal nas redes e pediu para que lutem até o último minuto, durante convenção da Confederação Brasil Esperança, que juntou PT, PCdoB e PV no Distrito Federal.

“Pelo amor de Deus, gente. A eleição não está ganha. Nós estamos bem. E se a gente olhar para 2016 ou olhar para 2018 a gente pensa assim: como podemos estar assim? Na boca de ganhar a eleição. É pela resistência de vocês e do Lula, que nos capitaneou”, disse Carvalho.

“Vocês sem poder usar camisa vermelha, éramos xingados e tantas vezes desprezados. E olhem agora. Falta um passo. É importante lutar até o último momento”, comentou, lembrando da época mais forte do golpe de Estado.

“Precisamos trabalhar muito. Usar a criatividade que demonstram para ir para as redes. O Tik Tok e outros, que não entendo nada, mas são fundamentais. Tem uma carga pesadíssima deles (bolsonaristas)”, destacou.

