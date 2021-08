Gilmar Mendes adia julgamento sobre foro de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

O ministro do STF atendeu pedido da defesa do senador, que alegou estar "impossibilitado de comparecer na sessão" edit

Metrópoles - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu adiar, nesta terça-feira (31/8), o julgamento sobre o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) no caso das rachadinhas. O processo, do qual o magistrado é relator, estava na pauta da 2ª Turma.

Gilmar Mendes acolheu um pedido de Rodrigo Roca, advogado de Flávio, que alegou estar “impossibilitado de comparecer na sessão agendada” para hoje. Roca pediu adiamento para a próxima sessão da 2ª Turma, que ocorre daqui a duas semanas, no dia 14. Na próxima semana, não haverá julgamentos por causa do 7 de Setembro.

Ao confirmar a decisão pelo adiamento, o ministro Gilmar Mendes, no entanto, não deu uma data para que o caso volte à pauta da 2ª Turma.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE