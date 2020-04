Gilmar Mendes critica "ausência" do Ministério da Justiça na crise

247 - Em entrevista ao UOL, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou a postura do Ministério da Justiça, comandado por Sergio Moro, diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, a área jurídica do governo federal está "ausente" nas discussões.

"Eu tenho sentido a ausência do Ministério da Justiça nesse debate. Temos controversas jurídicas, complexas, entre união, estados e municípios, conflitos que existem e são qualificados, e eu não tenho visto o Ministério da Justiça participar desse debate", disse o ministro, enfatizando que só tem ouvido comentários sobre a liberação de presos.

"No máximo eu tenho ouvido um muxoxo ou outro, comentário ou outro, sobre liberação de presos. Acho que o Ministério da Justiça, pela sua tradição, precisa se fazer presente nesse debate. Há questões jurídicas muito complexas", reforçou.

