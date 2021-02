Gilmar Mendes diz que Moro e procuradores da Lava Jato criaram um "esquadrão da morte" em Curitiba

Ministro Gilmar Mendes, do STF, voltou a condenar as ilegalidades praticadas por Sérgio Moro e pelos procuradores liderados por Deltan Dallagnol. "O que se instalou em Curitiba era um grupo de esquadrão da morte, totalmente fora dos parâmetros legais", disse ele ao mencionar a atuação conjunta de Moro e do MPF para condenar Lula edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou nesta sexta-feira (12) a fazer críticas às ilegalidades praticadas por procuradores e pelo ex-juiz Sérgio Moro na operação Lava Jato.

Em entrevista ao jornalista Tales Faria, do UOL, o ministro STF demonstrou que não há dúvidas de que Sergio Moro e os procuradores liderados por Deltan Dallagnol atuaram em conjunto para a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Temos que fazer consertos, reparos, para que isso não mais se repita, não se monte mais esse tipo de esquadrão da morte. Porque o que se instalou em Curitiba era um grupo de esquadrão da morte, totalmente fora dos parâmetros legais", afirmou Gilmar Mendes.

"Acho tudo isso lamentável, todos nós de alguma forma sofremos uma manipulação disso que operava em Curitiba. Acho que temos que fazer as correções devidas, tenho dito e enfatizado que Lula é digno de um julgamento justo", completou o magistrado.

O ministro falou sobre como o ex-juiz Moro interferia no trabalho do Ministério Público, direcionando as ações dos procuradores.

Durante seu voto no julgamento da 2ª turma do STF que deu acesso à defesa de Lula às mensagens apreendidas na operação Spoofing, nessa terça-feira (9), Gilmar Mendes leu diversos trechos das mensagens trocadas entre Dallagnol e Moro, que mostram que o ex-juiz e o procurador se ajudavam. "Isto tem a ver com o processo penal? Ou esses fatos não existiram ou, se existiram, eles são de uma gravidade que comprometem a existência da Procuradoria Geral da República", afirmou. "Se alguém acha que esse tipo de conduta encontra respaldo em qualquer código de processo penal da América Latina, por favor, peça um aparte", completou o ministro.

