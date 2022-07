Gilmar Mendes ironiza ataque às urnas e diz que, no caso de Hélio Negão e Bia Kicis, gostaria que fraude fosse verdade

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes ironizou os ataques feitos por Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral brasileiro e as suspeitas nunca provadas de que as urnas eletrônicas são passíveis de fraudes. Em entrevista ao Correio Braziliense, o ministro disse que tinha vontade de acreditar na teoria de fraudes das urnas ao ver que “coisas” como Hélio Negão e Bia Kicis foram eleitos deputados federais por meio do sistema eletrônico de votação.

“Todos os Bolsonaros, e eles são vários, foram eleitos pelas urnas eletrônicas. Bolsonaro também elegeu, exatamente porque liderou a campanha presidencial, 55 parlamentares, alguns de que nós nunca ouvimos falar. Até numa conversa com ele, brinquei, dizendo que tinha vontade de acreditar na fraude das urnas, porque, quando via nomes como Hélio Negão, Bia Kicis, ou coisas assim, pensava, poxa. Mas sei que eles foram eleitos, assim como tivemos, em outros momentos, como na vitória de Collor, a eleição de muita gente desconhecida”, disse Gilmar Mendes.

A declaração do ministro do STF foi feita após ele ser questionado sobre os últimos ataques feitos por Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas na segunda-feira (18), durante uma reunião com diplomatas estrangeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE