Gilmar Mendes: bolsonarismo não terá apoio das Forças Armadas, mas "as milícias do Rio podem emprestar um soldado e um cabo"

Revista Fórum - Em entrevista à CNN na manhã desta quinta-feira (25), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), resgatou frase dita por Eduardo Bolsonaro durante a campanha presidencial durante comentário sobre os resultados da investigação conduzida pela corte sobre ameaças e a milícia digital bolsonarista que propaga fake news.

“Já disse, as Forças Armadas não emprestarão nem um jipe, nem soldado e nem um cabo, mas as milícias do Rio podem emprestar um soldado e um cabo”, afirmou o mnistro.

“No princípio, as pessoas pensavam que eram coisas leves, a sua opinião. Quando (o ministro Alexandre) Moraes fez o relatório houve um grande impacto na imprensa porque eram militantes que ameaçavam estuprar filhas de ministro, matar ministros, fazer atentados, fazer referência a essa (fala) de fechar o STF com um soldado e um cabo, que já virou um pouco uma gozação”, completou, contextualizando com a frase de Eduardo Bolsonaro.

Gilmar disse também que, entre outras coisas, a investigação serviu para debelar a organização que espalhava notícias falsas, mas também para identificar criminosos que estavam se articulando. “Daqui a pouco são milícias, daqui a pouco tem armas, todos defendem muito o porte.”

