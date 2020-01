Gilmar Mendes: "Tirar Moro da Lava Jato ajudou a normalizar o Brasil"

247 - Em entrevista ao programa Poder 360, no SBT, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a saída de Sérgio Moro da Lava Jato, "foi positiva para o Brasil" e não foi boa para o ex-juiz..

Para o ministro, a ida de Moro para integrar o governo de Jair Bolsonaro, como Ministério da Justiça e Segurança Pública, retirou o processo da espetacularização mídiatica.

"Uma contribuição importante que o governo Bolsonaro deu ao sistema político institucional brasileiro foi ter tirado Moro da Lava Jato. Eu não sei se foi uma boa opção para o juiz Moro, inclusive do ponto de vista da suspeição, da imparcialidade", declarou o ministro, citando o fato dele ter sido responsável pela prisão do candidato favorito nas eleições de 2018, o ex-presidente Lula.

Segundo Gilmar, "tirar Moro de Curitiba ajudou a normalizar a vida institucional". "Eu até já disse que pode não ter até grandes talentos jurídicos o grupo da Lava Jato, mas tem um grande talendo de midiático, de marketing, o que é notório", afirmou.

Questionado sobre asespeculações de que Moro seja o indicado para a vaga de Celso de Mello, o decado da Corte que completa 75 anos em 2021, idade da aposentadoria compulsória no STF, o ministro preferiu não opinar.

Sobre as revelações da Vaza Jato, feita pelo The Intercept, mostrando a relação de conluio do juiz com os procuradores, Gilmar enfatizou que o conteúdo é "grave", mas disse que considera "que havia um voluntarismo, um propósito - talvez até positivo - de combate à criminalidade". E completa: "Eventualmente a qualquer preço".