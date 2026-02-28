Glauber Braga critica imperialismo dos EUA: Trump já fez mais de 570 ataques militares

247 - Desde que reassumiu a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump já realizou mais de 570 ataques militares em diferentes regiões do mundo. O número foi destacado pelo deputado federal Glauber Braga, que utilizou dados do Statista com base no levantamento do ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) para criticar a política externa norte-americana.

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar reagiu à mais recente escalada no Oriente Médio: “EUA e Israel atacam o Irã. Não existe qualquer freio ao imperialismo. Onde isso vai parar?”, escreveu. Na sequência, ressaltou o volume de operações militares já registradas sob a atual gestão. “Trump está só há um pouco mais de 1 ano de volta à presidência e já desferiu mais de 570 ataques, segundo dados do Statista com base no ACLED, às mais variadas regiões do mundo nesse intervalo.”

Os dados mencionados por Braga apontam que, no período de pouco mais de um ano, as forças norte-americanas conduziram centenas de ações, entre bombardeios aéreos, ataques com drones e operações militares em múltiplos teatros de conflito. As ocorrências se espalham por áreas como Oriente Médio, África e outras regiões consideradas estratégicas pela política de segurança dos Estados Unidos.