Glauber Braga diz que deputado bolsonarista Daniel Silveira tem que ser cassado

247 - "O deputado bolsonarista buscou essa exposição. Temos é que cassar o mandato. Só assim terá prejuízo político real. Sobram motivos. Ele sempre ameaça atirar na esquerda. É entender taticamente a disputa momentânea entre direita X extrema-direita e avançar com nossa própria linha!" - escreveu no Twitter o deputado do PSOL Glauber Braga sobre o deputado bolsonarista Daniel Silveira, preso nesta terça-feira (16) por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes.

