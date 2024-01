Glauber Braga quer responsabilização de Bolsonaro e Augusto Heleno por espionagem da Abin

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) já acionou a Polícia Federal após as revelações de que aproximadamente 30 mil indivíduos foram clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão Jair Bolsonaro (PL).

"A Abin monitorou aproximadamente 30 mil pessoas durante o governo Bolsonaro. A Abin estava subordinada a quem? Ao GSI e consequentemente ao próprio ex-presidente. Quem comandava o GSI? O general Heleno. É inconcebível que esse sujeito não seja responsabilizado junto com Bolsonaro", cobrou o parlamentar em sua página nas redes sociais.

continua após o anúncio

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em entrevista à GloboNews, disse que as investigações realizadas pela Polícia Federal descobriram que dados monitorados estavam armazenados em Israel em uma nuvem -- forma remota de armazenamento de dados.

"A investigação tem apurado que de fato houve o monitoramento de muitas pessoas -- estima-se em 30 mil pessoas -- clandestinamente, ou seja, de maneira ilegal", afirmou Andrei.

continua após o anúncio

A Abin monitorou aproximadamente 30 mil pessoas durante o governo Bolsonaro. A Abin estava subordinada a quem? Ao GSI e consequentemente ao próprio ex-presidente. Quem comandava o GSI? O general Heleno. É inconcebível q esse sujeito não seja responsabilizado junto com Bolsonaro. — Glauber Braga (@Glauber_Braga) January 7, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: