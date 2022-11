Gleisi anuncia “pente fino” em relatório com 29 áreas suspeitas de fraude da gestão Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou em suas redes nesta terça-feira (15) que irá fazer um “pente fino” nos relatórios elaborados pelo TCU que indicam 29 áreas com alto risco de fraude ou má gestão do governo de Jair Bolsonaro.

“TCU vai nos enviar relatório de 29 áreas com suspeita de fraude, desperdício, abuso de autoridade e má gestão de Bolsonaro. Em um dos setores o prejuízo é de R$ 5,6 bi. Daí se vê que fala anticorrupção era enganação. Vamos fazer pente fino e mostrar à sociedade o que encontramos”, anunciou a petista.

O Tribunal de Contas da União(TCU) atendeu a um pedido de Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vice na chapa do petista, e elaborou um relatório apontando 29 áreas críticas herdadas do governo Jair Bolsonaro (PL) que “representam riscos por vulnerabilidade à fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas”. O documento será apresentado na quarta-feira (16). A informação é da jornalista Andréia Sadi, do G1.

Segundo a reportagem, os riscos identificados na Lista de Alto Risco (LAR) da administração pública envolvem áreas “que não tiveram progresso nos últimos cinco anos considerados satisfatórios pela fiscalização do TCU” e “incluem as áreas de saúde, educação, transporte, benefício assistencial, contratação pública, segurança cibernética, obras paralisadas, políticas públicas de inovação, qualidade e transparência dos dados governamentais informatizados e outras”.

