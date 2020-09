Gleisi ao ministro homofóbico de Bolsonaro: vá trabalhar e deixe os homossexuais em paz

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, reagiu às declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que disse que homossexualismo é fruto de "famílias desajustadas". "Desprezível as declarações homofóbicas do ministro da Educação", afirmou Gleisi edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), classificou as declarações do ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, como "desprezível" e "homofóbicas".

"Desprezível as declarações homofóbicas do ministro da Educação. Enquanto isso, milhares de estudantes estão sem meios de estudar na quarentena e o calendário de volta às aulas pós pandemia está parado", disse a parlamentar pelo Twitter, cobrando do ministro o enfrentamento dos desafios da pasta em meio à pandemia. "Isso tem a ver com o MEC sim! Vá trabalhar e deixe os homossexuais em paz!", acrescentou.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Milton Ribeiro disse que a biologia diz que "não é normal a questão de gênero". "A opção que você tem como adulto de ser um homossexual, eu respeito, não concordo", disse Ribeiro.

"Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo (sic) tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por aí. São questões de valores e princípios", completou.