Gleisi celebra 44 anos do PT: “papel fundamental na resistência democrática e na luta por justiça social”

247 - O Partido dos Trabalhadores completa 44 anos de fundação neste sábado (10) e a presidente nacional da sigla, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais para celebrar o fato.

“Hoje o @ptbrasil faz 44 anos e é uma honra e alegria estar na Presidência do partido que tem desempenhado um papel fundamental na resistência democrática e na luta por justiça social, igualdade e dignidade para o povo brasileiro. É só gratidão pelos avanços conquistados e garra para continuar, temos muito a aprender, fazer e batalhar”, iniciou Gleisi.

“Com o presidente @LulaOficial, nossas lideranças e nossa militância querida seguimos firmes e resilientes em nossa incansável batalha pela causa das trabalhadoras e trabalhadores e na construção de um futuro melhor para todos e todas. É isso que nos move, hoje e sempre. Viva o PT!”, acrescentou.

