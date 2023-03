Gleisi chama Moro de delinquente e diz que compreende as dúvidas de Lula sobre o ex-juiz suspeito

Segundo a presidente do PT, o ex-juiz suspeito vive da mentira e não seria diferente nessa ocasião edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz suspeito Sergio Moro volta a delinquir ao associar, sem provas, o PT ao PCC, afirmou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Segundo a deputada, o agora senador "vive da mentira desde o tempo em que foi juiz", e não seria diferente agora que ele tenta armar contra o presidente Lula mais uma vez.

Moro teria sido jurado de morte pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) por conta de suas ações contra o grupo criminoso durante o período em que esteve à frente do ministério da Justiça. No entanto, o presidente Lula disse que o caso coberto de mentiras parece "armação" do ex-juiz suspeito.

Segundo Gleisi, "não foi Moro o responsável pela transferência do chefe do PCC para presídio federal. Foi a Justiça de São Paulo, a pedido do promotor Lincoln Gakiya, que comandou toda a operação em 2018".

"Moro também é falso quando tenta associar o crime ao PT. Na campanha eleitoral o TSE proibiu a divulgação dessa mentira, mas o agora senador não se emenda e volta a delinquir", prosseguiu a presidente do PT.

"O juiz parcial e suspeito, desmascarado e desmoralizado pelo STF, não tem autoridade para acusar ninguém. Como disse Pedro Cardoso, é um se desprezível".

Veja o fio completo de Gleisi abaixo:

2) Não foi Moro o responsável pela transferência do chefe do PCC para presídio federal. Foi a Justiça de São Paulo, a pedido do promotor Lincoln Gakiya, que comandou toda a operação em 2018 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 25, 2023

4) O juiz parcial e suspeito, desmascarado e desmoralizado pelo STF, não tem autoridade para acusar ninguém. Como disse Pedro Cardoso, é um se desprezível — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 25, 2023

Por tudo q Lula passou, compreendo sua dúvida! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 25, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.