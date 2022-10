Gleisi cobra ação rápida do TSE contra fake news criminosa do senador eleito Cleitinho

"Decisões judiciais não podem chegar na véspera do voto", afirmou a presidente nacional do PT edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, cobrou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) punição à disseminação de fake news por bolsonaristas contra o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Máquina de fake news de Bolsonaro contra Lula está a todo vapor. Tem até senador eleito por Minas espalhando mentiras. Mais uma vez, o presidente jogando baixo e manipulando o povo. TSE precisa agir rápido contra essa turba. Decisões judiciais não podem chegar na véspera do voto", escreveu Gleisi.

O senador eleito por Minas Gerais, Cleitinho (PSC), apoiador de Jair Bolsonaro (PL), compartilhou nas redes sociais um vídeo manipulador e falso no qual um ator intitulado como "Vicky Vanilla" se passa por um satanista apoiador do ex-presidente Lula (PT). Cleitinho usa um dos vídeos de Vanilla para incentivar os "cristãos" que não votaram no primeiro turno da eleição presidencial a saírem de casa no segundo turno e votarem em Bolsonaro.

