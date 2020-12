Gleisi cobra o STF e pergunta o que falta para julgar a suspeição de Moro: outra eleição sem Lula?

Presidente do PT, Gleisi Hoffmann lembrou que nesta sexta-feira (4) completa-se dois anos que a defesa de Lula entrou no STF com pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. "De lá para cá, saiu a Vaza Jato, Moro virou ministro de Bolsonaro e consultor da Odebrecht e OAS. O que falta para julgar o HC? Outra eleição sem Lula?", questionou edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, cobrou nesta sexta-feira (4) o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nas sentenças que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado na Lava Jato.

Pelo Twitter, Gleisi perguntou o que falta à Suprema Corte para julgar o habeas corpus impetrado pela defesa de Lula. "Há exatos 2 anos a defesa de @LulaOficial pediu ao STF p/ declarar Sergio Moro suspeito e anular condenação. De lá para cá, saiu a Vaza Jato, Moro virou ministro de Bolsonaro e consultor da Odebrecht e OAS. O que falta para julgar o HC? Outra eleição sem Lula?", questionou.

No dia 4 de dezembro de 2018, a defesa de Lula ingressou com um Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal. Foi após o então juiz Sergio Moro aceitar o cargo de ministro da Justiça do recém eleito Jair Bolsonaro, o candidato beneficiado com a exclusão de Lula da disputa.

Nesse período muitos fatos comprovaram o que a defesa do ex-presidente Lula diz no Habeas Corpus e nos últimos quatro anos sobre a perseguição contra Lula promovida por Moro: houve os diálogos revelados pela série de reportagens #VazaJato, que comprovaram os acertos entre promotores e juiz e o apoio da Globo contra Lula; reiteradas declarações de Moro sobre ” ringue” ou contra o ex-presidente Lula que mostram sua parcialidade em relação ao ex-presidente, e finalmente Moro ganhar a sociedade de uma empresa de consultoria norte-americana que se beneficiou das suas decisões judiciais.

O julgamento do Habeas Corpus foi iniciado em junho de 2019, mas ainda aguarda conclusão do seu julgamento no STF.

Conheça e leia a íntegra do HC que explica porque os processos contra Lula onde atuou Sergio Moro devem ser anulados.

Doc. 02 – Inicial do HC de suspeição

