Gleisi comemora ‘prévia do PIB’ e pressiona por corte nos juros: ‘só falta Campos Neto fazer seu trabalho’

Apoie o 247

ICL

247 - Em publicação via redes sociais, a deputada federal Gleisi Hoffman (PR), presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, celebrou a "prévia do PIB" positiva apontada nesta sexta-feira (28) pelo Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) de fevereiro, que registrou crescimento de 3,32% em relação ao mês anterior.

A parlamentar destacou que o governo e os trabalhadores estão fazendo sua parte e cobrou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que colabore com uma política de juros menos abusiva do que a praticada atualmente. "Prévia do PIB indica expansão de 3,3% na economia em fevereiro, a maior em 33 meses. Tá todo mundo fazendo seu trabalho, agora só falta Campos Neto com os juros", escreveu Gleisi.

>>> Em dobradinha no Senado, Haddad e Tebet criticam Banco Central e pressionam por corte nos juros

A taxa de juros anual está no patamar de 13,75%, considerado desproporcionalmente alto e responsável por atrasar a retomada econômica brasileira, dado que dificulta a obtenção de crédito por empresários nacionais. De acordo com a Reuters, apesar das fortes críticas do governo Lula (PT), o BC ainda deve manter a taxa nesse patamar na reunião da próxima semana, de acordo com expectativas do mercado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.