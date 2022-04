Gleisi condena autoritarismo de Bolsonaro e conclama sociedade a proteger o processo eleitoral

Presidente do PT alerta que "Bolsonaro rasga a Constituição ao proteger a pele de seu cúmplice", referindo-se ao perdão concedido a Daniel Silveira, afrontando decisão do STF edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (22) para fazer um alerta sobre as consequências da afronta de Jair Bolsonaro ao STF, que ignorou decisão da Corte na condenação de Daniel Silveira e concedeu perdão ao deputado, este que promoveu diversos ataques à democracia, incluindo a defesa do AI-5.

Gleisi iniciou sua postagem dizendo que "Bolsonaro reinterpreta a Constituição de forma distorcida para rasgar a Constituição. Manipula prerrogativas institucionais para atacar as instituições. Utiliza instrumentos da democracia para derrotar a democracia"

"Chegamos a esta situação dramática porque nem sempre houve a reação devida contra o autoritarismo de um pregador da tortura. E ele avançou, com a ousadia dos canalhas", acrescentou.

De acordo com a petista, "não se trata mais de debater os fundamentos jurídicos ou injurídicos de um decreto de natureza claramente política, de índole absolutista. Trata-se de defender o país contra um golpista".

Ela finaliza a postagem conclamando sociedade a proteger o processo eleitoral: " a sociedade organizada, os partidos políticos, as instituições democráticas, os que têm voz na mídia, nas redes sociais e na opinião pública têm o dever de isolar Bolsonaro, reagir à escalada e preservar o processo eleitoral"

Veja:

