Gleisi diz que a linha do PT é clara: impeachment de Bolsonaro

247 - Em debate na noite deste domingo (3) na Globonews, a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, afirmou que o foco da ação do seu partido, como das demais forças democráticas e progressistas, é o impeachment de Bolsonaro.

O debate foi conduzido pelos jornalistas Julia Duailibi e Otávio Guedes e teve a participação de Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL ao governo de São Paulo, e do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da minoria na Câmara dos Deputados.

Gleisi refutou a tese de que o PT estaria fazendo jogo de cena e no fundo atuando não pelo impeachment mas apenas para enfraquecer ainda mais Jair Bolsonaro com a expectativa que Lula tenha vantagem no enfrentamento direto a ele nas eleições de 2022. A deputada afirmou que a linha do PT é clara a favor do impeachment e apresentou cinco dos quase 130 pedidos de impeachment do atual ocupante do Palácio do Planalto.

A presidente do PT disse estar convicta de que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade e crimes comuns que justificam seu afastamento da presidência da República.

Perguntada sobre a política de alianças do PT, a deputada afirmou que o partido, ao lado de outros partidos de esquerda, está chamando todos os setores políticos e sociais à luta pelo impeachment de Jair Bolsonaro, porque é necessário, segundo ela, apoio do centro e da centro-direita para alcançar esse objetivo.

Sobre o incidente com Ciro Gomes na Avenida Paulista no último sábado, disse que foi um episódio lamentável e inadmissível.

Gleisi fez uma crítica severa ao ex-juiz Sergio Moro por ter conduzido uma operação judicial com caráter político de perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e renovou o compromisso do partido de lutar contra a corrupção. E ressaltou que Lula venceu todas as batalhas judiciais e políticas contra o lavajatismo

