Gleisi diz que Bolsonaro e 'terceira via' têm o mesmo projeto: "privatizar e excluir direitos"

247 - A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, avaliou que uma candidatura de direita pela chamada "terceira via" representa, na prática, o mesmo projeto econômico de neoliberalismo executado pelo governo de Jair Bolsonaro.

“Se for analisar o projeto econômico [da terceira via] é o mesmo que o Bolsonaro apresenta: a linha liberal”, afirmou a dirigente petista em entrevista ao Grupo Folha, de Londrina (PR). “Ou seja, vão dizer à sociedade 'temos um nome mais legal como alternativa', mas que na prática quer implantar o mesmo projeto que tira direitos, que irá privatizar e não irá fazer os investimentos que precisam. É isso que vai diferenciar. Se essa terceira via não for competente para mostrar isso, Bolsonaro vai continuar no extremismo dele e levando gente desse campo para votar nele”, prevê a presidenta do PT.

Gleisi traçou um panorama do atual quadro político, reforçou a importância das manifestações pela saída de Bolsonaro da Presidência e afirmou que não existe polarização entre Lula e Bolsonaro, que tem claras inclinações fascistas.

Para a presidenta do PT, é papel das legendas e suas coligações lutar pelas regras democráticas estabelecidas pela Constituição, pela lei, e apresentar seus projetos para apreciação popular no primeiro turno das eleições. “No segundo turno os partidos se ajeitam conforme o projeto. Me preocupa essa história que Lula é polo de Bolsonaro, Bolsonaro é extremista e nós não somos. Sempre tivemos clareza no projeto e programas que vamos defender”, afirmou.

Lula: "terceira via é uma invenção dos partidos que não têm candidato"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, na manhã desta terça-feira (20), em entrevista ao Grupo Lomes de Comunicação, do Nordeste, a busca pela chamada terceira via visando as eleições presidenciais do próximo ano. “A 3ª via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falam em polarização... O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo. Quem tá sem chance usa como desculpa a tal da 3ª via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidatos e testassem sua força”, disse Lula na entrevista ao grupo Lumes, que tem 15 rádios na Bahia e Sergipe .

"Ah mas tenho medo do Lula… Medo do que? Medo do pobre comer?! Medo do pobre ter emprego?! Medo pobre tá na universidade? Tem medo do pobre competir com você na ascensão social?! Vamos parar com essa bobagem”, completou.

