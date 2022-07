Gleisi diz que decisão do PDT de não lançar Izolda foi "autoritária e machista"

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira, 21, que a decisão do PDT de não lançar a atual governadora do estado, Izolda Cela, ao governo do Ceará foi “autoritária e machista”. O partido preferiu o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, aliado de Ciro Gomes. Uma decisão “muito ruim”, segundo a petista.

Gleisi ainda destacou que o PT tinha compromisso de apoiar Izolda caso ela fosse escolhida para disputar o pleito, mas agora o partido tentará construir uma outra candidatura.

“Foi uma decisão do PDT muito ruim. Autoritária e machista. […] Ao PDT não indicar a Izolda, o PT se sente liberado para construir uma outra candidatura. O ex-governador Camilo [Santana] com [José] Guimarães estão conduzindo as conversações lá. Vários partidos já se uniram em torno dessa alternativa e temos até o início da semana que vem uma definição”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE