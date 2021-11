Gleisi diz que PEC dos Precatórios é um "escândalo"

Apoie o 247

247 - A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, afirma que o partido não mudou de posição sobre a PEC dos Precatórios e vai votar contra.

Ela diz que a proposta é um "escândalo". O PT tem reunião às 14h desta quarta (3 para tomar uma decisão final "Não acredito que tenha mudança", completa. As declarações foram dadas ao Painel da Folha de S.Paulo.

É uma resposta da dirigente do PT às propostas do governo de que o partido recue de sua posição e vote a favor da PEC. O discurso do governo é que demandas dos governadores do Nordeste foram atendidas e, portanto, não haveria mais motivo para ser contra o texto.

As contas sobre a previsão do resultado da votação mostram um cenário difícil para o governo, que tem ameaçado não transferir emendas impositivas para quem não comparecer à sessão deliberativa.

