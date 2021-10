Gleisi diz que prioridade do PT em 2022 é eleger Lula presidente

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em entrevista à Folha de S.Paulo, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, diz que a prioridade do partido para 2022 é a eleição de Lula presidente da República. Além disso, Gleisi afirma que o foco do partido será fazer uma bancada maior na Câmara para tentar viabilizar pautas progressistas.

Sobre alianças eleitorais, Gleisi disse que o partido ainda não começou a discutir sobre o tema. "Temos conversado com o centro, centro-direita, pelo que estamos vivendo. Seria importante se esses partidos viessem para a oposição, independentemente das eleições, nos ajudaria a avançar num pedido de impeachment ou ações contundentes de derrota no Congresso. Isso pode ter consequência nas eleições? Pode. Mas não é o objetivo. Do ponto de vista eleitoral, obviamente nossa proximidade é maior com o campo da esquerda, PSB, PCdoB, PSOL".

Sobre o PDT, a líder petista disse que é cada vez mais distante a chance de aliança, devido às posições de Ciro Gomes. "Eu lamento porque o Ciro só consegue aparecer quando ataca o Lula ou o PT. É oportunismo".

PUBLICIDADE

Gleisi afirma que Jair Bolsonaro destruiu o Bolsa Família ao criar o Auxílio Brasil e que o ocupante do Palácio do Planalto erra ao pensar que a transferência de votos pelo aumento no valor do benefício será automática.

"O Bolsonaro, assim como muitos que o apoiam, tem preconceito contra os pobres. Acha que dando um valor maior [de transferência de renda], vai ganhar voto e ganhar apoio. Isso não acontece. Não é automático. É desconsiderar a capacidade crítica da população", diz .

PUBLICIDADE

Gleisi afirma que o PT não votará contra a medida, mas continuará defendendo outro projeto proposto pelo partido, que prevê transferência de renda de R$ 600.

Leia a íntegra

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: