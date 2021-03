Gleisi e Haddad vão fazer visita de solidariedade a governadores do PT e discutir ações contra a pandemia

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e Fernando Haddad, vão visitar os governadores do partido que enfrentam em seus estados a Covid-19 e discutir com eles ações conjuntas para enfrentar a pandemia edit

247 - Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad vão fazer uma visita solidária aos governadores petistas da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Além de levar a solidariedade da cúpula partidária, vão colocar em discussão ações conjuntas para enfrentar a pandemia, no momento em que os governadores enfrentam o boicote de Jair Bolsonaro.

O ex-prefeito Fernando Haddad e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vão visitar os quatro governadores do partido nos próximos dias. A legenda comanda os estados da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Ceará e Piauí.

Os governadores têm decretado medidas radicais de restrição à mobilidade social.

Haddad e Gleisi vão prestar solidariedade e discutir com eles medidas que o partido pode tomar, no âmbito legislativo, para ajudar no combate à Covid-19, informa a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.