Gleisi: "Estamos enfrentando uma guerra e não podemos deixar os trabalhadores sem renda" (vídeo)

Em entrevista à CNN, a presidente do PT e deputada fedral Gleisi Hoffmann afirmou que há dinheiro no governo para pagar os trabalhadores que ficarão em quarentena em função da pandemia de coronavírus edit

247 - A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, disse, em entrevista à CNN, que o país tem dinheiro para pagar aos trabalhadores que ficarão em quarentena. Ela afirmou: "como nós estamos em estado de emergência e o Congresso também vai votar uma emenda constitucional que retira a "regra de ouro" e o teto dos gastos, o governo e o Congresso ficam autorizados a gastar o que for preciso para salvar a economia e a pessoas do Brasil"

A deputada ainda explicou o projeto apresentado pelo PT na Câmara, para socorrer micro e pequenas empresas e garantir renda ao trabalhador brasileiro que precisa passar pela quarentena e proteger sua saúde. "Estamos enfrentando uma guerra e não podemos deixar os trabalhadores sem renda", ela disse.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa