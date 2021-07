Gleisi Hoffmann diz que melhoram as condições para o impeachment de Bolsonaro

"A batata dele começa a assar", diz presidente do PT sobre impeachment de Bolsonaro após divulgação da pesquisa Datafolha edit

247 - A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, diz que a reprovação de 51% a Jair Bolsonaro apresentada por pesquisa do Datafolha mostra que as condições para o impeachment ganham cada vez mais concretude.

Gleisi também afirma que a pesquisa mostra grande enfraquecimento de Bolsonaro para 2022, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A reprovação a Bolsonaro alcançou o maior índice de todas as pesquisas feitas pelo Datafolha desde que ele tomou posse em 2019.

Para Gleisi, os fatores que explicam o salto na rejeição a Bolsonaro são o aumento do custo de vida, o desemprego e as denúncias relacionadas à CPI da Covid.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.