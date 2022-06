Gleisi Hoffmann diz que ruído sobre reforma trabalhista é fumaça

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, escreveu nas redes sociais que "revogar ou revisar são verbos equivalentes" e que "para rever uma legislação, ao final, tem de revogar as disposições em contrário".

O verbo é o que menos interessa, diz Gleisi. "Precisamos consertar o que deu errado com a dita reforma trabalhista e ter uma legislação que dê conta do novo mundo do trabalho, garantindo direitos aos trabalhadores e a iniciativa de empresários para gerar emprego".

A coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo informa que emissários de Lula que têm conversado com o mercado dizem acreditar que o diálogo da campanha petista com o setor privado deve ficar mais fluido nas próximas semanas. Na avaliação deles, alguns dos obstáculos começaram a ser superados.



