Gleisi: Moro só apresentou convicções e atos indeterminados contra Bolsonaro

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), avaliou que o depoimento do ex-ministro Sergio Moro só apresentou "convicções e atos indeterminados" como provas no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a interferência na Polícia Federal.

"Mas será que nem contra o notório Jair Bolsonaro o Sergio Moro consegue apresentar uma prova do que afirmou? Só convicções e atos indeterminados. Os dois se merecem. O Brasil é que não merece esses dois farsantes", disse a parlamentar.

