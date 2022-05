Gleisi: "O povo não está triste pelo STF, mas sim por não ter comida para comer, não ter emprego"

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, participou neste domingo do ato do dia 1° de maio na praça Charles Miller, em São Paulo, e ressaltou em sua fala que "o povo não está triste pelo STF, mas sim não ter comida para comer, não ter emprego".

"E o culpado disso é o Bolsonaro. Ele tem uma pauta nacional, nós temos o povo", acrescentou.

Ela ainda ressaltou que "Bolsonaro não volta ao poder". " O país voltará a sentir esperança nos braços de Lula", finalizou.

O ato conta com a presença do ex-presidente Lula, lideranças sindicais e partidárias,

Lula no Dia do Trabalhador das Centrais Sindicais May 1, 2022

