Gleisi presta solidariedade a Boulos: "perseguição política"

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann (PR), prestou solidariedade a Guilherme Boulos, que nesta sexta-feira (26) virou réu por conta da realização de um ato, em abril de 2018, no 'tríplex do Guarujá' em apoio ao ex-presidente Lula.

Gleisi condenou a decisão como "perseguição política", e disse que ela é fruto dos precedentes estabelecidos pelo ex-juiz Sergio Moro e a grande mídia:

Juízes e procuradores que usam descaradamente suas prerrogativas para fazer perseguição política afundam o Judiciário brasileiro no descrédito. Moro e a Lava Jato plantaram esta semente com a cumplicidade da mídia. Até quando seguirão impunes? solidariedade @GuilhermeBoulos February 26, 2021

A decisão de receber a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra Boulos foi tomada pela juíza Lisa Taubemblatt, da 6ª Vara Federal de Santos (SP).

O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, criticou a medida e destacou que o ativista nem sequer estava no ato.

