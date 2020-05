Gleisi rebate advogado de Bolsonaro: "jeito safado" de ligar facada ao PT

"Bolsonaro não consegue dar resposta para a crise, as mortes por coronavírus aumentam, o governo está desestabilizado, com um monte de problemas. Por isso tem que criar fatos, distribuir fake news para chamar atenção", afirma Gleisi Hoffmann sobre o factoide criado pelo advogado de Bolsonaro sobre a facada edit

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PR classificou como "safada" a tentativa do advogado de Jair Bolsonaro de levantar a suspeita de que o partido teria envolvimento com a facada desferida por Adélio Bispo no então candidato do PSL a presidente.

"É um jeito muito safado de querer imputar o crime ao PT. Ele diz que não está acusando, mas relata uma acusação sem nenhum lastro com a realidade", afirma Gleisi Hoffmann em entrevista ao colunista Chico Alves, do UOL.

"Já pedi ao doutor Eugênio Aragão para fazer uma interpelação judicial agora à tarde contra ele", acrescentou ele, se referindo ao advogado Frederick Wassef que afirmou no programa "Aqui na Band", que uma suposta testemunha teria dito que o PT está por trás do atentado e que Adélio foi pago pelo ataque.

"Não vou antecipar estratégias. Não posso avisar à organização criminosa que mandou assassinar Jair Bolsonaro o que estou fazendo para provar para o Brasil que a verdade é essa: mandaram assassiná-lo", disse ele ao UOL.

Gleisi rebateu a declaração afirmando que o factoide segue a lógica política do governo. "Bolsonaro não consegue dar resposta para a crise, as mortes por coronavírus aumentam, o governo está desestabilizado, com um monte de problemas. Por isso tem que criar fatos, distribuir fake news para chamar atenção", reforçou.

