Gleisi rebate Merval e sua tese para tornar Lula inelegível

247 - O colunista Merval Pereira, de O Globo, que se nega a aceitar a anulação dos processos fraudulentos contra o ex-presidente Lula, voltou a defender enste domingo a inelegibilidade de Lula. Segundo Merval, ela viria da mudança de posição do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), rebateu a tese de Merval em suas redes sociais. "O colunista Merval Pereira, de O Globo, está dizendo que o ministro Edson Fachin vai mudar de voto só para tornar Lula inelegível? É isso que ele chama de segurança jurídica? É isso que ele chama de credibilidade do Judiciário?", indagou a parlamentar.

No artigo, Merval diz que, entre as possibilidades do julgamento em plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), marcado para 14 de abril, "é a maioria considerar que a jurisdição de Curitiba é, mesmo, o foro natural dos processos de Lula". "O próprio Fachin, depois de ter feito uma manobra arriscada, e perder, na tentativa de neutralizar Gilmar Mendes na decretação da suspeição de Moro, pode votar contra sua própria decisão, alegando que, ao aceitar a tese majoritária na 2ª Turma de que Curitiba não era a sede natural dos processos da Lava-Jato, o fez em nome do colegiado", sustenta Merval.

