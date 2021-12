Gleisi: "se houver federação, é natural que o PSB indique o vice"

Em entrevista concedida ao programa Giro das 11, da TV 247, presidente nacional do PT indicou que, caso ocorra a proposta federação com o PSB, o partido tem tamanho para indicar um candidato a vice na chapa do ex-presidente Lula. No entanto, petista ressaltou que projeções a respeito de um vice são prematuras neste momento edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, participou do programa Giro das 11 nesta quinta-feira (2) e defendeu a indicação de um candidato a vice-presidente proposto pelo PSB, caso a proposta de federação entre os partidos vingue.

“Se no futuro houver uma aliança com o PSB, é possível que eles possam indicar sim o vice. Me parece algo natural, pelo tamanho do PSB”, disse a petista, além de ressaltar que o “PT e Alckmin foram adversários, mas sempre com muito respeito”.

No entanto, Gleisi enfatizou que projeções envolvendo o nome de um suposto vice são prematuras. "Ainda não há discussão sobre vice-presidência porque Lula não oficializou sua candidatura”, destacou.

Ao esclarecer a proposta da Federação entre os partidos, Gleisi relatou que a ideia é compor uma articulação programática envolvendo os partidos PSB, PCdoB, que estão interessados na proposta. Ela também informou que o PSOL estuda internamente a ideia de composição.

A petista indicou que a autonomia dos partidos envolvidos na federação será mantida, mas que haverá uma unificação programática em importantes votações no Congresso e composições eleitorais. "A federação partidária exige a busca contínua da unidade. Com ela, poderemos aumentar em mais de 25% nossa bancada”, projetou.

