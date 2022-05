Gleisi se reunirá com o Avante em busca de apoio a Lula

Apoie o 247

Metrópoles - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, pediu uma reunião na próxima semana com o presidente do Avante, Luis Tibé. A sigla lançou o deputado André Janones como candidato ao Planalto.

Neste sábado (7/5), o PT formaliza a chapa Lula-Alckmin à Presidência.

Além do Avante, o PT busca conversar com diretórios do MDB, que lançou a senadora Simone Tebet ao Planalto, e do PSD, que não terá candidato após a desistência do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco.

Leia a íntegra no Metrópoles.

