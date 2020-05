Gleisi sobre revelações de fraude: "Insistiremos que o TSE se mexa e julgue as ações que dormem em suas gavetas"

"Com mais essa revelação sobre como Bolsonaro ganhou as eleições, insistiremos que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se mexa e julgue as ações de investigação das eleições de 2018 que dormem em suas gavetas", afirmou a parlamentar edit

247 - "Com mais essa revelação sobre como Bolsonaro ganhou as eleições, insistiremos que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se mexa e julgue as ações de investigação das eleições de 2018 que dormem em suas gavetas", afirmou a presidenta Nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), em seu twitter, ao comentar as revelações de que a Polícia Federal blindou Bolsonaro ao antecipar informações sobre investigações contra Flávio Bolsonaro, senador e filho de Jair Bolsonaro.

"O Brasil está sendo destruído por um homem que não ganhou honestamente as eleições", acrescentou.

