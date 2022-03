Gleisi terá rodada de conversas com empresários e banqueiros nas próximas semanas

Presidente do PT lembrará que o Brasil cresceu mais com Lula, sem deixar de atender aos mais pobres edit

Apoie o 247

ICL

247 – "A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai se reunir no próximo mês em São Paulo com um grupo de empresários e banqueiros. A ideia é que ela discuta com eles as políticas que serão implantadas no país caso Lula seja eleito presidente", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

Mônica lembra que Lula já disse "que os interesses do mercado não podem se sobrepor aos problemas que afligem a população", ao mesmo tempo em que "o PT já provou ter responsabilidade fiscal".

Neste encontros, que estão sendo organizados pelo grupo Esfera, a presidente do PT lembrará que o Brasil cresceu mais com Lula, sem deixar de atender aos mais pobres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE