Gleisi: vamos derrotar o governo Bolsonaro e resgatar para o povo um projeto de desenvolvimento

247 - Em um vídeo nas redes sociais, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do PT, fez um balanço do ano e dos desafios no enfrentamento da política de retrocessos do governo Jair Bolsonaro.

"Estamos terminando 2019. Não foi um ano fácil. Um ano difícil, o primeiro do governo de Jair Bolsonaro. Um governo que veio para destruir, como ele mesmo disse. Destruir o Estado brasileiro, destruir as políticas públicas e de proteção do povo mais pobre. Um governo que sempre se vangloriou de usar a força, de usar ó ódio como instrumento de disputa política", enfatizou Gleisi.

"Nós conseguimos resistir e vamos continuar resistindo porque o certo, o correto está do nossa lado. O amor vai vencer o ódio sempre. Temos que ter persistência e luta", acrescentou.