Globo quebra boicote e exibe falas de Lula e Dilma no Primeiro de Maio

CUT, CUFA, MST, Lula, Dilma, FHC e Ciro, tudo junto e misturado no Jornal Nacional, neste 1o. De Maio. Até com trecho do discurso de Lula, texto lindo: "O povo brasileiro é maior do que essa gente que está destruindo o Brasil". Quase caí do sofá, de alegria. O Gigante desperta.