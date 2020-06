Globo resgata vinheta de "plantão urgente" para divulgar balanço da Covid: 1.005 mortes em 24h

Em resposta ao boicote de Jair Bolsonaro que disse que o atraso nos balanços da Covid era para acabar com 'matéria no Jornal Nacional, a Globo resgatou a vinheta do "plantão urgente". edit

247 - A Globo decidiu resgatar a tradicional vinheta de "plantão urgente" para informar os dados do balanço diário da Covid no Brasil. A medida foi uma clara resposta a Jair Bolsonaro que disse que o atraso era para acabar com 'matéria no Jornal Nacional'.

Segundo o Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (5) foram registradas 1.005 mortes por coronavírus em 24h, totalizando 35.026 mortes desde o início da pandemia. País tem ao todo 645.771 casos confirmados de coronavírus.

O novo boletim enviado pelo Ministério da Saúde não informa os números totais de mortes e casos, seja nacional ou por estados; o número de mortes em investigação; e o número de mortes ocorridas nos últimos 3 dias.

Assista:

O Ministério da Saúde acaba de divulgar que 30.830 brasileiros entraram nos registros oficiais de casos de Covid-19. O país tem agora um total de 645.771 infectados. São 35.026 mortes por coronavírus. pic.twitter.com/wHZmJHXcY6 — Jornal Nacional (@jornalnacional) June 6, 2020

