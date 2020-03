Goleiro Bruno diz que Bola não matou Eliza Samudio e que Macarrão é chave para desvendar o crime

Em entrevista ao jornal mineiro O Tempo, o goleiro Bruno diz que ex-policial Bola foi jogado no caso por perseguição edit

O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes de Souza, acusado em 2010 pela morte e desaparecimento da modelo paranaense Eliza Samudio, voltou a negar envolvimento no caso.

A afirmação foi feita em uma entrevista ao jornal mineiro O Tempo, nesta segunda-feira (02/03). O goleiro também declarou que o ex-policial, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, condenado a 22 anos de prisão por homícidio duplamente qualificado, é inocente.

“Até que me provem o contrário, para mim, o Bola é inocente. Nesse caso, ele é. Quero avaliar a prova que liga o Bola a esse assunto. Não tem. Foi muito mais naquela época lá, que tinha que condenar, quando o Macarrão falou no júri que o ‘Bruno agora é o mandante, agora fecha. O Bola é o executor’. Tá, ele é o executor, prova isso. Prova também que eu sou o mandante”, afirmou Bruno.

Também declarou que não conhecia Bola, que segundo ele, "caiu de paraqueda": “Não conheço ele de lugar nenhum, nunca vi o Bola na minha vida. Todos os amigos que eu tinha eu sempre registrei, sempre estiveram nas minhas fotos, uns conhecem os outros, mas o Bola não conheço. A meu ver, pelo que eu já ouvi de história, é muito mais perseguição do que ele nesse caso”.

A "chave de tudo" para desvendar o crime, afirma o goleiro, é o Macarrão - Luiz Henrique Romão - e torce para ele "contar realmente a verdade".

“Acho que ele deve isso para a sociedade. Se ele foi a última pessoa a estar com a Eliza, por que ele não fala onde ela está então? Fala o que aconteceu realmente com ela. Não o que ele falou lá no júri, porque o júri é mentira”, ressaltou.